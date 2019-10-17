В Бурятии пожар повредил памятники на кладбище

В Бурятии добровольные пожарные ликвидировали два пожара



В населённых пунктах, удалённых от пожарных частей, существуют добровольные пожарные команды (ДПК). Добровольцы ДПК оказывают неоценимую помощь пожарным в ликвидации возгораний и уменьшении возможного ущерба от пожара. Только за минувшие сутки добровольные пожарные ликвидировали два пожара из 13-ти произошедших в районах.



Так, в посёлке Никольск Мухоршибирского района горела трава на кладбище. На момент прибытия добровольных пожарных ДПК МО СП «Никольское» горела трава на местах захоронения. Совместно с местными жителями загорание было ликвидировано. В результате пожара сгорела трава на площади 5000 кв. м, частично огнём повреждены памятники.



Причиной пожара предположительно послужило неосторожное обращение с огнём.



В селе Большая Кудара Кяхтинского района произошёл пожар в неэксплуатируемой квартире бесхозного двухквартирного дома. На момент прибытия добровольных пожарных ДПК МО СП «Большекударинское» шёл дым из-под крыши со стороны кв. №1. В результате пожара в квартире повреждены потолочные перекрытия на площади 15 кв. м. Причиной пожара предположительно послужил поджог, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.





