Пострадавший в страшном ДТП мальчик из Бурятии прибыл в Москву

Детский омбудсмен России заинтересовалась длительностью расследования дела
Уполномоченный по правам ребёнка России Анна Кузнецова навестила 10-летнего Максима, которого доставили на госпитализацию в Москву из Бурятии. Детский омбудсмен обсудила с врачами НИИ неотложной детской хирургии и травматологии дальнейший план обследования и лечения Максима в больнице.
- Сейчас Максиму предстоит обследование, будет намечен план лечения и реабилитации, мы на связи с врачами. Мальчик попал в надёжные руки, мы очень надеемся, что у него будет все хорошо, – сказала Анна Кузнецова.
Кроме того, детский омбудсмен направила обращение министру внутренних по Бурятии с просьбой организовать проверку по поводу длительности расследования уголовного дела. Также она предложила передать уголовное дело для производства из районного отделения в республиканское следственное управление МВД, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте России по правам ребёнка.
Как сообщал «Байкал-Daily», жуткая авария, в которую попал Максим, случилась в мае в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии. 31-летний водитель автомобиля «ВАЗ» на высокой скорости сбил мальчика.
Тогда мама Максима говорила, что «У мальчика перелом основания черепа. Он видит одним глазом и полностью парализован».
Федеральный «Московский комсомолец» приводил слова матери: «Сын просил: «Мамочка, убей меня, пожалуйста. Мне очень больно. Он так каждый день просил, чтобы его я убила, не мог не есть, не пить. А я... Я ничего не могла для него сделать».
Врачи Улан-Удэ сделали всё возможное, но ребёнку требовалась операция по реконструкции черепа. Поэтому было принято решение о продолжении лечения в Москве. На днях Максим с мамой в сопровождении медиков отправился в столицу России спецвагоном.
ЧП произошло 7 мая, уголовное дело было возбуждено 30 мая, следственный эксперимент проводился в июле. Обвинение водителю за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека было предъявлено лишь в конце сентября. Это событие произошло после выхода материала о Максиме на федеральном телеканале РЕН ТВ.
Водитель пытался откупиться, предложив маме мальчика 10 тысяч рублей, чтобы та забрала заявление из правоохранительных органов. По словам экс-помощника главы следкома России Игоря Комиссарова, также маме предлагали заключить мировое соглашения, мотивируя это тем, что в случае уголовного преследования и наказания виновного женщина не получит от водителя деньги на содержание тяжелобольного ребёнка.
Также Комиссаров сообщил, что водитель машины, сбившей Максима – «друг главы местной администрации».
В середине мая мама мальчика обратилась к уполномоченному по делам ребёнка в Бурятии Татьяне Вежевич, с просьбой «взять на контроль ЧП, так как боится, что виновный уйдёт от ответственности». Татьяна Вежевич обратилась к министру внутренних дел Бурятии Олегу Кудинову, чтобы тот взял расследование уголовного дела на особый контроль.
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Происшествия, Фото:
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