Туристка получила травму при спуске с горы
13 октября на пульт дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в 15:50 поступил сигнал о том, что при спуске с горы (Пик Любви) в Тункинском районе жительница Иркутской области получила травму колена и не может самостоятельно передвигаться.
На помощь и эвакуацию пострадавшей выехал поисково-спасательный отряд №2 БРПСС (5 человек). Спасатели оказали женщине первую медицинскую помощь. Женщина получила открытый перелом колена. Пострадавшую спустили на носилках и передали работникам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии с Пика Любви эвакуировали пострадавшую женщину
Происшествия, Фото:
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