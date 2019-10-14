В Бурятии с Пика Любви эвакуировали пострадавшую женщину

Происшествия, Фото: пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС, из архива

Туристка получила травму при спуске с горы



13 октября на пульт дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в 15:50 поступил сигнал о том, что при спуске с горы (Пик Любви) в Тункинском районе жительница Иркутской области получила травму колена и не может самостоятельно передвигаться.



На помощь и эвакуацию пострадавшей выехал поисково-спасательный отряд №2 БРПСС (5 человек). Спасатели оказали женщине первую медицинскую помощь. Женщина получила открытый перелом колена. Пострадавшую спустили на носилках и передали работникам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

