В Чите парень обманул женщину и скрылся с её телефоном





В минувшее воскресенье в отдел полиции Читы поступило заявление от 45-летней местной жительницы о том, что в подъезде многоквартирного дома неизвестный попросил у неё телефон, чтобы сделать важный звонок, и скрылся с ним. Ущерб составил 15 тысяч рублей.



Позже установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний ранее судимый за аналогичные преступления молодой человек.



Парня доставили в отдел полиции, где от него получены признательные показания. Гаджет он успел продать. Принимаются меры к изъятию сотового.



- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

