Вероятно, пострадавшая была пьяна
Накануне, 13 октября, в 20:30 в Северо-Байкальском районе Бурятии произошло ДТП. 43-летняя женщина-водитель автомобиля «Тойота Камри» на автодороге «Северобайкальск - Новый Уоян», неподалеку от села Холодное, вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на 40-летнюю местную жительницу.
- Водитель не сразу заметила сидевшую на обочине женщину, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП женщина получила ушиб головного мозга и открытый перелом голени и была доставлена в медучреждение. По предварительной информации, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера случилась авария в Улан-Удэ. Водитель «Фольксваген «Поло» врезался в дорожное ограждение и с травмами был госпитализирован в больницу.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедших аварий.
Женщина-водитель сбила сидящую на обочине жительницу Бурятии
Происшествия, Фото:
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