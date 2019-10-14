Читинец выложил видео с ночным дрифтом в соцсеть и получил штраф

Гонщик выехал на «встречку» и пересёк двойную сплошную
В Чите в одном из популярных пабликов в социальной сети была опубликована видеозапись, на которой водитель автомобиля «Тойота-Марк II» устроил гонки в центре города, при этом автор ролика несколько раз выехал на полосу встречного движения и пересёк двойную сплошную разделительную полосу.
Стражи порядка установили водителя иномарки и доставили его в подразделение полиции. В отношении 27-летнего читинца составлен административный протокол по части 5 статьи 12.15 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде штрафе в размере 5000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Мужчина угрожал сотрудницам офисов ножом
Ущерб составил 15 тысяч рублей
Вероятно, пострадавшая была пьяна
Гонщик выехал на «встречку» и пересёк двойную сплошную
Авария случилась вчера утром
Пожар произошёл в центре города
Авария случилась на улице Борсоева
Стала известна предварительная причина пожара, унесшего жизни 5 человек
Авария произошла сегодня утром
Ущерб составил 90 тысяч рублей
Землетрясение зафиксировано днём в Еравнинском районе
Пожар произошёл сегодня утром
Преступление произошло ночью
Среди погибших двое детей
Парень перекатил чужой мотоцикл к своему знакомому