Читинец выложил видео с ночным дрифтом в соцсеть и получил штраф



В Чите в одном из популярных пабликов в социальной сети была опубликована видеозапись, на которой водитель автомобиля «Тойота-Марк II» устроил гонки в центре города, при этом автор ролика несколько раз выехал на полосу встречного движения и пересёк двойную сплошную разделительную полосу.



Стражи порядка установили водителя иномарки и доставили его в подразделение полиции. В отношении 27-летнего читинца составлен административный протокол по части 5 статьи 12.15 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде штрафе в размере 5000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

