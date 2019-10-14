В Улан-Удэ в ДТП пострадал водитель, врезавшийся в ограждение

Авария случилась вчера утром



Накануне, 13 октября, в 8:20 в микрорайоне Загорск в Улан-Удэ произошло ДТП.



27-летний водитель автомобиля «Фольксваген «Поло», следуя по улице Хоринская, со стороны улицы Гастелло, не справился с рулевым управлением и врезался в дорожное ограждение.



В аварии пострадал водитель. Его с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжёлой степени госпитализировали в БСМП, сообщает в оперативной сводке по городу.

