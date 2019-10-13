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Жильцы эвакуировались из горящего дома в Улан-Удэ

Жильцы эвакуировались из горящего дома в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл в центре города

Сегодня около 17:00 произошёл пожар в доме на улице Каландаришвили в Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения горели кладовые на площади 100 квадратных метров. Пожару был присвоен 2 повышенный номер. Огонь перешёл на крышу жилого двухэтажного деревянного дома на площади 50 квадратных метров.

Жильцы дома эвакуировались самостоятельно. Погибших и пострадавших нет. Огонь полностью потушили к семи часам вечера.

- Тушение пожара осложнялось тем, что постройки уже горели на большой площади и всё строения деревянные. Также с места возгорания пожарными эвакуирован газовый баллон, - сообщил начальник 1 отряда Федеральной противопожарной службы по Бурятии Александр Степанов.



Пожар ликвидирован на площади 200 кв.м., из них 150 кв.м. кладовые и 50 кв.м. крыша дома.

- Благодаря грамотным действиям личного состава на начальной стадии горения локализовано возгорание в жилом доме и не допущено распространение огня на квартиры и рядом стоящую электроподстанцию, - сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС .

Для ликвидации привлекались 27 человек и 9 единиц техники.

По факту пожара органами дознания МЧС проводится проверка. Сейчас на месте пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается.

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