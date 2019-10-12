В Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты»

Авария произошла сегодня утром
12 октября утром по улице Революции 1905 года произошло ДТП.
Автомобиль «Toyota Fielder» двигался по левому ряду в направлении улицы Путейской, затем водитель машины начал внезапно перестраиваться направо - во двор. В этот момент справа от него двигалась «Toyota Sprinter» под управлением пенсионера – в результате произошло столкновение автомобилей.
Пострадавших нет.
Авария произошла сегодня утром
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