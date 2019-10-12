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В Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты»

В Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла сегодня утром 

12 октября утром по улице Революции 1905 года произошло ДТП.

Автомобиль «Toyota Fielder» двигался по левому ряду в направлении улицы Путейской, затем водитель машины начал внезапно перестраиваться направо - во двор. В этот момент справа от него двигалась «Toyota Sprinter» под управлением пенсионера – в результате произошло столкновение автомобилей. 



Пострадавших нет. 
ДТП
 
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