В Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты»



12 октября утром по улице Революции 1905 года произошло ДТП.



Автомобиль «Toyota Fielder» двигался по левому ряду в направлении улицы Путейской, затем водитель машины начал внезапно перестраиваться направо - во двор. В этот момент справа от него двигалась «Toyota Sprinter» под управлением пенсионера – в результате произошло столкновение автомобилей.



