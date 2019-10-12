В Бурятии спасли 3 человек из горящего дома



Сегодня 12 октября в 8:18 на пульт пожарной охраны посёлка Заиграево Заиграевского района поступило сообщение о пожаре в жилом доме.



На момент прибытия пожарных в 8:23 горела веранда и кровля дома. К счастью, людей в доме не было: при обнаружении пожара соседями через окно были спасены женщина и двое детей 12 и 4 лет. Владелец дома, пытавшийся самостоятельно потушить пожар, получил ожоги и самостоятельно эвакуировался из дома через окно.



- Всего в ликвидации пожара было задействовано 2 пожарных расчёта в количестве 5 работников 17-го Заиграевского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии. В результате пожара полностью уничтожена веранда на площади 20 кв.м., повреждена кровля на площади 4 кв.м. Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки на веранде дома, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Жильцы будут размещены у родственников.

