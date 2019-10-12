Ранее судимый забайкалец ограбил 20-летнюю девушку

Преступление произошло ночью
В полицию в Борзинском районе Забайкальского края обратилась 20-летняя жительница посёлка Шерловая Гора и сообщила, что в июне ночью неизвестный нанес ей удары и отобрал телефон.
Злоумышленник установлен. Им оказался 39-летний ранее неоднократно судимый местный житель.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Преступление произошло ночью
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