Ранее судимый забайкалец ограбил 20-летнюю девушку



В полицию в Борзинском районе Забайкальского края обратилась 20-летняя жительница посёлка Шерловая Гора и сообщила, что в июне ночью неизвестный нанес ей удары и отобрал телефон.



Злоумышленник установлен. Им оказался 39-летний ранее неоднократно судимый местный житель.



По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

