Госпитализирован 21 человек, в том числе 9 детей
Количество жителей Братска, отравившихся во время посещения кафе быстрого питания «Донер Кебаб», увеличилось до 27 человек, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональный минздрав.
-По данным на 12:00 часов дня пятницы, за медпомощью обратились 27 человек, из них девять - дети. Госпитализирован 21 человек, в том числе девять детей, шесть человек - на амбулаторном лечении. Один ребенок в тяжелом состоянии, остальные находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести, - сказали в минздраве.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Братске 7 октября 12 человек обратились в медучреждения с острой кишечной инфекцией. Управление Роспотребнадзора во время проверки выявило наличие продуктов с истекшим сроком годности и отсутствие необходимых документов.
Следственный комитет начал доследственную проверку по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Первые результаты лабораторных исследований установили возбудителя заболевания. По предварительным данным, у пострадавших дизентерия.
Это уже второй в текущем году случай группового отравления людей в кафе «Донер Кебаб» в Братске. В июне там отравились 13 человек. Тогда специалисты Роспотребнадзора выявили массу нарушений в заведении, которое было закрыто.
После первого ЧП торговая точка была продана другому предпринимателю.
Число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 27
Происшествия, Фото:
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