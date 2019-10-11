Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных
Житель Заиграевского района Бурятии, поссорившись со знакомым, убил его. Он нанёс ему множество ударов руками и ногами по телу и голове. В результате мужчина скончался.
Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Коллегия присяжных 3 октября года единогласно вынесла вердикт о виновности подсудимого.
10 октября Заиграевский районный суд провозгласил приговор по уголовному делу. Мужчина осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Житель Бурятии до смерти забил знакомого
Происшествия, Фото:
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