Житель Бурятии до смерти забил знакомого

Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных



Житель Заиграевского района Бурятии, поссорившись со знакомым, убил его. Он нанёс ему множество ударов руками и ногами по телу и голове. В результате мужчина скончался.



Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Коллегия присяжных 3 октября года единогласно вынесла вердикт о виновности подсудимого.



10 октября Заиграевский районный суд провозгласил приговор по уголовному делу. Мужчина осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



