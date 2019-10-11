Улан-удэнец набросился на сотрудника банка и угнал его машину

Стали известны подробности угона машины, совершённой 9 октября. Как сообщал «Байкал-Daily», угонщика окружили и задержали на улице Смолина после погони.
Как выяснилось, автомобиль у сотрудника службы досудебного взыскания банка угнал должник. Инцидент произошёл после того, как сотрудник службы приехал к должнику по месту его жительства. Там должник набросился с кулаками на банковского работника.
- Как только я вышел из машины, он набросился на меня с кулаками, я еле успел увернуться, отбежав от автомобиля. В этот момент он запрыгнул в машину и уехал, - рассказал росгвардейцам потерпевший Александр.
Правоохранители объявили операцию «Перехват». В результате оперативных действий стражей порядка автомобиль был обнаружен в центре города, на улице Смолина. Перекрыв дорогу, сотрудники ДПС остановили машину, а наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал угонщика.
Владелец угнанного автомобиля, сотрудник службы досудебного взыскания банка, поблагодарил росгвардейцев и полицейских за оперативный возврат транспортного средства.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.