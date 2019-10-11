Жителя Бурятии осудили за пьяную езду

Мужчина повторно сел за руль пьяным



44-летнего жителя Тарбагатайского района Бурятии осудили за пьяную езду. Ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за аналогичное нарушение, однако вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.



- С учётом полного признания подсудимым своей вины в совершении преступления, раскаяния в содеянном, суд назначил осуждённому 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев, - сообщает пресс-служба Тарбагатайскго районного суда.



Приговор не вступил в законную силу.



