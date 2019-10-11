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Читинцу предъявлено обвинение в убийстве и расчленении девушки

Читинцу предъявлено обвинение в убийстве и расчленении девушки
Происшествия, 
Сейчас мужчина находится под стражей

11 октября в Чите следователи предъявили обвинение 38-летнему мужчине в совершении убийства.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём 6 октября жители многоквартирного дома в Чите обнаружили части тела на козырьке подъезда дома. Прибывшие оперативники установили личность погибшей, ей оказалась 19-летняя местная жительница.

По версии следствия 4 октября вечером, обвиняемый, находясь в квартире по улице Богомягкова, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений совершил убийство девушки. Убедившись, что потерпевшая не подаёт признаков жизни, обвиняемый расчленил тело, после чего сокрыл фрагменты.

- По ходатайству следователей СКР судом Центрального района Читы в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд учел доводы следствия о том, что мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против личности и, оставаясь на свободе, может вновь совершить преступление или иным образом воспрепятствовать расследованию дела, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
убийство
 
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