Ущерб составил 70 тысяч рублей
В Иркутске на железнодорожной станции Военный городок транспортные полицейские задержали двоих мужчин, которые украли комплектующие деталей с тепловоза. Украденное они сдали в пункт приёма металлолома. Общий ущерб составил около 70 тысяч рублей.
За кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Двое иркутян сдали на металлолом части тепловоза
Происшествия, Фото:
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