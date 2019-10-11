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Двое иркутян сдали на металлолом части тепловоза

Двое иркутян сдали на металлолом части тепловоза
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил 70 тысяч рублей

В Иркутске на железнодорожной станции Военный городок транспортные полицейские задержали двоих мужчин, которые украли комплектующие деталей с тепловоза. Украденное они сдали в пункт приёма металлолома. Общий ущерб составил около 70 тысяч рублей.

За кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
кража
 
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