Братчанин забил до смерти дядю обухом топора

Убийство произошло более десяти лет назад



В Братске следователи раскрыто убийство, совершённое 13 лет назад. 38-летнему братчанину предъявили обвинение по статье «Убийство».



По версии следствия, в декабре 2006 года мужчина во время конфликта убил своего дядю, нанося удары обухом топора по голове. После обвиняемый спрятал тело в безлюдном, непроходимом месте и сбежал.



Скелетированные останки были обнаружены в июне 2007 года.



- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий следователям СКР совместно с сотрудниками полиции удалось выйти на след подозреваемого. На допросе мужчина не стал отрицать своей причастности к убийству и во всем признался, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.

