Убийство произошло более десяти лет назад
В Братске следователи раскрыто убийство, совершённое 13 лет назад. 38-летнему братчанину предъявили обвинение по статье «Убийство».
По версии следствия, в декабре 2006 года мужчина во время конфликта убил своего дядю, нанося удары обухом топора по голове. После обвиняемый спрятал тело в безлюдном, непроходимом месте и сбежал.
Скелетированные останки были обнаружены в июне 2007 года.
- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий следователям СКР совместно с сотрудниками полиции удалось выйти на след подозреваемого. На допросе мужчина не стал отрицать своей причастности к убийству и во всем признался, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.
Братчанин забил до смерти дядю обухом топора
Происшествия, Фото:
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