В Улан-Удэ пенсионер устроил ДТП

Вторым участником аварии тоже стал пожилой водитель
Накануне, 11 октября, на перекрёстке улиц Пушкина и Хоца Намсараева в Улан-Удэ произошло ДТП. Авария случилась около 17:30.
- «Ниссан Икс-Трейл», выезжая с прилегающей дороги, совершил столкновение с автомобилем «Ипсум», - рассказал «Байкал-Daily» свидетель аварии.
За рулём обеих иномарок были пенсионеры.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Северо-Байкальском районе Бурятии в ДТП погибла женщина
. «Лада Приора» перевернулась на крышу. Водитель остался жив, а пассажирка скончалась на месте.
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Вторым участником аварии тоже стал пожилой водитель
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