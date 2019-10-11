Он выхватил её кошелек на автобусной остановке
В Кабанском районе Бурятии утром 10 октября в полицию обратилась 25-летняя жительница Закаменска. Она сообщила полицейским, что около часа назад на остановке общественного транспорта бывший муж выхватил у неё кошелек, в котором находилось более 8 тысяч рублей.
В разводе они находятся более тёх месяцев. Экс-супруг был задержан. Мужчина нигде не работает, ранее судим за наркопреступление, а также за умышленное повреждение имущества.
- Кошелёк изъят, но украденные деньги мужчина успел потратить на приобретение спиртного. Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии ограбил бывшую жену
Происшествия, Фото:
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