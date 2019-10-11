Она забрала карту себе, когда пошла за алкоголем
В Мухоршибирском районе Бурятии 9 октября в полицию обратилась 36-летняя жительница посёлка Саган-Нур с заявлением о краже банковской карты и снятии с неё денег. Ущерб составил 24 тысячи рублей.
1 октября женщина и ее коллега распивали спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, она попросила знакомую сходить в магазин, при этом дала ей свою банковскую карту с пин-кодом.
Пропажу карты и снятие денег женщина обнаружила лишь спустя несколько дней. О том, что не забрала её у коллеги, женщина забыла.
Полицейские задержали 42-летняя приятельницу потерпевшей. Она пояснила, что, обнаружив в сумке банковскую карту решила снять денежные средства. Карту в последующем подозреваемая уничтожила, а часть денег потратила на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Жительница Бурятии сняла с карты коллеги 24 тысячи
Происшествия, Фото:
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