Жительница Бурятии сняла с карты коллеги 24 тысячи

Она забрала карту себе, когда пошла за алкоголем



В Мухоршибирском районе Бурятии 9 октября в полицию обратилась 36-летняя жительница посёлка Саган-Нур с заявлением о краже банковской карты и снятии с неё денег. Ущерб составил 24 тысячи рублей.



1 октября женщина и ее коллега распивали спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, она попросила знакомую сходить в магазин, при этом дала ей свою банковскую карту с пин-кодом.



Пропажу карты и снятие денег женщина обнаружила лишь спустя несколько дней. О том, что не забрала её у коллеги, женщина забыла.



Полицейские задержали 42-летняя приятельницу потерпевшей. Она пояснила, что, обнаружив в сумке банковскую карту решила снять денежные средства. Карту в последующем подозреваемая уничтожила, а часть денег потратила на личные нужды.



Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

