Задержанного нашли по отпечаткам пальцев
Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 Улан-Удэ задержали 19-летнего горожанина по подозрению в двух кражах.
В начале октября парень ночью проник в два маршрутных микроавтобуса, припаркованные во дворах частных домов на одной улице. Из салонов которых он украл 1,5 тысячи рублей и наборы автомобильных ключей. На месте происшествия эксперты-криминалисты обнаружили отпечатки пальцев и установили личность подозреваемого.
Молодой человек не работает, не судим, но ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Общий ущерб составил около 17 тысяч рублей. Похищенное изъято.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец обокрал две маршрутки
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Девочка, рассматривая товар, положила телефон на полку
Задержанного нашли по отпечаткам пальцев
Пьяный мужчина нанёс не менее 20 ударов матери своего ребёнка
Его остановили сотрудники вневедомственной охраны
Они срезали провода с опор электропередач
В котельной магазина сгорели опилки, которые использовались в качестве утеплителя
Погибший в ходе драки получил несколько ударов по голове
Прокуратура озвучила статистику
Пожилых супругов пожарные обнаружили лежащими на полу
Они забрали золотые украшения почти на 1,5 миллиона
Женщина переходила дорогу не по «зебре»
Произошла коммунальная авария
Они избивали потерпевшего и вымогали у него деньги
Сбитая женщина получила травмы, упав лицом на асфальт
Мужчина украл ноутбук и USB-модем