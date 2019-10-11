Улан-удэнец обокрал две маршрутки

Задержанного нашли по отпечаткам пальцев



Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 Улан-Удэ задержали 19-летнего горожанина по подозрению в двух кражах.



В начале октября парень ночью проник в два маршрутных микроавтобуса, припаркованные во дворах частных домов на одной улице. Из салонов которых он украл 1,5 тысячи рублей и наборы автомобильных ключей. На месте происшествия эксперты-криминалисты обнаружили отпечатки пальцев и установили личность подозреваемого.



Молодой человек не работает, не судим, но ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов.



Общий ущерб составил около 17 тысяч рублей. Похищенное изъято.



Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

