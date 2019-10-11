Пьяный мужчина нанёс не менее 20 ударов матери своего ребёнка
В Забайкалье суд вынес приговор жителю, признав его виновным в убийстве с особой жестокостью. Суд установил, что 21 февраля мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей сожительницей.
В присутствии их малолетнего ребёнка он нанёс женщине не менее 20 ударов руками, ногами, обутыми в обувь, деревянным табуретом и другими предметами по голове, телу, рукам и ногам. От полученных повреждений она скончалась на месте.
В ходе судебного следствия мужчина отказался давать показания, пояснив, что раскаивается, признавая себя виновным в причинении смерти в ходе избиения, при этом отрицал присутствие дочери в этот момент. Однако гособвинитель представил суду доказательства, опровергающие его доводы.
- С учетом жестокости и дерзости преступления суд назначил мужчине 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Приговор в законную силу не вступил.
Забайкалец убил сожительницу на глазах их дочери
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Девочка, рассматривая товар, положила телефон на полку
Задержанного нашли по отпечаткам пальцев
Пьяный мужчина нанёс не менее 20 ударов матери своего ребёнка
Его остановили сотрудники вневедомственной охраны
Они срезали провода с опор электропередач
В котельной магазина сгорели опилки, которые использовались в качестве утеплителя
Погибший в ходе драки получил несколько ударов по голове
Прокуратура озвучила статистику
Пожилых супругов пожарные обнаружили лежащими на полу
Они забрали золотые украшения почти на 1,5 миллиона
Женщина переходила дорогу не по «зебре»
Произошла коммунальная авария
Они избивали потерпевшего и вымогали у него деньги
Сбитая женщина получила травмы, упав лицом на асфальт
Мужчина украл ноутбук и USB-модем