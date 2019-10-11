Забайкалец убил сожительницу на глазах их дочери

Пьяный мужчина нанёс не менее 20 ударов матери своего ребёнка



В Забайкалье суд вынес приговор жителю, признав его виновным в убийстве с особой жестокостью. Суд установил, что 21 февраля мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей сожительницей.



В присутствии их малолетнего ребёнка он нанёс женщине не менее 20 ударов руками, ногами, обутыми в обувь, деревянным табуретом и другими предметами по голове, телу, рукам и ногам. От полученных повреждений она скончалась на месте.



В ходе судебного следствия мужчина отказался давать показания, пояснив, что раскаивается, признавая себя виновным в причинении смерти в ходе избиения, при этом отрицал присутствие дочери в этот момент. Однако гособвинитель представил суду доказательства, опровергающие его доводы.



- С учетом жестокости и дерзости преступления суд назначил мужчине 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Приговор в законную силу не вступил.

