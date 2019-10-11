Его остановили сотрудники вневедомственной охраны
Вчера днём, находясь на маршруте патрулирования в Железнодорожном районе Улан-Удэ, группа задержания Росгвардии обратила внимание на группу граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Один из мужчин в руках нёс автомобильную лестницу и силовой бампер, а также носимые вещи.
Росгвардейцы остановили мужчин. При установлении личных данных они обратили внимание на нервозность одного из них. Он путался в показаниях и не мог пояснить происхождение данного имущества.
В ходе осмотра прилегающей территории, в соседнем дворе по ул. Революции 1905 года, росгвардейцы обнаружили вскрытый автомобиль «SsangYong Istana».
Задержанных граждан доставили в отдел полиции, где, один из задержанных мужчин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, сознался в краже имущества из автомобиля. Ущерб составил 10 000 рублей.
В отношении задержанного, 32-летнего жителя Заиграевского района органами следствия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража». Ведется следствие, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Улан-удэнец шёл по улице с украденной лестницей и силовым бампером
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