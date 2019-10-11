Улан-удэнец шёл по улице с украденной лестницей и силовым бампером

Его остановили сотрудники вневедомственной охраны



Вчера днём, находясь на маршруте патрулирования в Железнодорожном районе Улан-Удэ, группа задержания Росгвардии обратила внимание на группу граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Один из мужчин в руках нёс автомобильную лестницу и силовой бампер, а также носимые вещи.



Росгвардейцы остановили мужчин. При установлении личных данных они обратили внимание на нервозность одного из них. Он путался в показаниях и не мог пояснить происхождение данного имущества.



В ходе осмотра прилегающей территории, в соседнем дворе по ул. Революции 1905 года, росгвардейцы обнаружили вскрытый автомобиль «SsangYong Istana».



Задержанных граждан доставили в отдел полиции, где, один из задержанных мужчин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, сознался в краже имущества из автомобиля. Ущерб составил 10 000 рублей.



В отношении задержанного, 32-летнего жителя Заиграевского района органами следствия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража». Ведется следствие, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

