В котельной магазина сгорели опилки, которые использовались в качестве утеплителя
В городе Закаменск произошёл пожар в котельной частного магазина. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горели опилки в чердачном помещении котельной. Всего к ликвидации пожара было привлечено 2 единицы спецтехники и 6 работников противопожарной службы.
В результате пожара уничтожены опилки в чердачном помещении на площади 2 кв.м. Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, а именно, вследствие перекала трубы котельной произошло загорание опилок, которые использовались в качестве утеплительного материала.
В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 7 пожаров, 5 из которых произошли в районах республики.
В связи с началом отопительного периода возрос риск пожаров в жилье. Будьте бдительны и незамедлительно примите меры пожарной безопасности, предупреждает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии из-за перекала печи произошёл пожар
Происшествия, Фото:
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