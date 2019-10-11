В Бурятии из-за перекала печи произошёл пожар

В котельной магазина сгорели опилки, которые использовались в качестве утеплителя



В городе Закаменск произошёл пожар в котельной частного магазина. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горели опилки в чердачном помещении котельной. Всего к ликвидации пожара было привлечено 2 единицы спецтехники и 6 работников противопожарной службы.



В результате пожара уничтожены опилки в чердачном помещении на площади 2 кв.м. Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, а именно, вследствие перекала трубы котельной произошло загорание опилок, которые использовались в качестве утеплительного материала.



В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 7 пожаров, 5 из которых произошли в районах республики.



В связи с началом отопительного периода возрос риск пожаров в жилье. Будьте бдительны и незамедлительно примите меры пожарной безопасности, предупреждает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.





