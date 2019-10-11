В Чите студенты забили до смерти мужчину

Погибший в ходе драки получил несколько ударов по голове



В Чите 10 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела мужчины. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».



Выяснилось, что в результате возникшего конфликта 39-летний мужчина получил несколько ударов в область головы, от которых скончался на месте.



По подозрению в совершении преступления были задержаны 2 студента читинских вузов 17 и 20 лет.



- Следственно-оперативной группой проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Расследование уголовного дела продолжается.

