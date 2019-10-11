Погибший в ходе драки получил несколько ударов по голове
В Чите 10 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела мужчины. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».
Выяснилось, что в результате возникшего конфликта 39-летний мужчина получил несколько ударов в область головы, от которых скончался на месте.
По подозрению в совершении преступления были задержаны 2 студента читинских вузов 17 и 20 лет.
- Следственно-оперативной группой проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Расследование уголовного дела продолжается.
В Чите студенты забили до смерти мужчину
Происшествия, Фото:
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