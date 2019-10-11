В Иркутске на пожаре спасли бабушку и дедушку

Пожилых супругов пожарные обнаружили лежащими на полу
Пожар в многоэтажке на улице Розы Люксембург в Иркутске произошёл около 8 часов вечера 10 октября. К месту происшествия прибыли пожарная техника гарнизона и 19 пожарных.
Пожар произошёл в однокомнатной квартире на 7 этаже 16-тиэтажного дома. На момент прибытия пожарных из окна квартиры на седьмом этаже шёл густой чёрный дым. В то время, пока к балкону подавалась автолестница, звеном газодымозащитной службы производилась эвакуация жильцов.
- Соседи сообщили нам о том, что в квартире могут находиться люди – двое пенсионеров. С помощью специального устройства мы оперативно вскрыли дверь квартиры, откуда сразу же повалил сильный дым. В квартиру пришлось входить на четвереньках. В двух метрах от входа, прямо на полу, обнаружили женщину. Её вынесли на свежий воздух. А вот второго человека пришлось искать в условиях плохой видимости. Мужчину нашли на полу у окна в комнате. С помощью спасательного устройства его эвакуировали и передали врачам скорой помощи, - рассказал помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 5 старший прапорщик Максим Попов.
Хозяева квартиры, 84-летний мужчина и его 80-летняя супруга, получившие отравление угарным газом, были спасены.
Также по лестничным маршам из задымлённого подъезда вывели ещё 15 человек.
В это время пожарные, проникнув в квартиру через балкон, приступили к тушению. Горел диван и другие вещи в комнате. Через 10 минут открытое горение было ликвидировано. В результате пожара были повреждены мебель, домашние вещи на площади 12 квадратных метров, квартира закопчена по всей площади.
- Многоэтажный дом оборудован внутренним противопожарным водоснабжением. Однако по факту мы обнаружили, что пожарные краны на этажах были без пожарных рукавов и без соединительных устройств для подключения к ним, поэтому воспользоваться внутренним водоснабжением не представилось возможным, - рассказал пожарный.
Информация о нарушениях требований пожарной безопасности будет проверена специалистами в ходе расследования по факту пожара, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
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