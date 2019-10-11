Сбитая улан-удэнка получила компенсацию в три раза меньше, чем просила

Сбитая женщина получила травмы, упав лицом на асфальт



Судебные приставы Улан-Удэ взыскали с автомобилиста компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей за наезд на пешехода, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



Дорожно-транспортное происшествие произошло в тёмное время суток. 49-летний водитель автомобиля «Тойота Спринтер» не заметил в темноте женщину и сбил её во дворе одного из многоквартирных домов в 112 квартале.



От удара автомобиля женщина упала и ударилась лицом об асфальт. Медицинские работники зафиксировали у пострадавшей перелом спинки носа, множественные ушибы мягких тканей вокруг глаза, правой стопы, голени и локтевого сустава.



За нарушение правил дорожного движения, повлекшего причинение лёгкого вреда здоровью человека, автомобилист был оштрафован на 2 500 рублей. Потерпевшая тем временем обратилась в суд за взысканием с виновника аварии компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей.



При определении размера компенсации суд, руководствуясь принципами разумности и справедливости, а также с учётом степени тяжести вреда и всех обстоятельств по делу постановил взыскать с водителя компенсацию в размере 30 тысяч рублей.



Причитающуюся сумму ущерба женщине взыскали судебные приставы. Они обратили взыскание на расчётные счета должника в банке и списали необходимую сумму в счёт погашения долга.



Кроме этого, должнику пришлось выплатить сумму исполнительского сбора в размере 2100 рублей за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа.





