61-летнего мужчину задержали, когда он катался на одном из них
В полицию посёлка Агинское Забайкальского края поступило заявление от местного жителя о краже из подъезда ночью двух велосипедов. Позже с заявлением в полицию обратился ещё один житель этого дома. В эту же ночь с лестничной площадки неизвестные украли велосипед.
Недалеко от места преступления сотрудники полиции обратили внимание на мужчину, который ездил по дворам посёлка на велосипеде. Подтвердить, что велосипед является его собственностью, 61-летний пенсионер не смог. По месту его жительства стражи порядка обнаружили ещё два украденных велосипеда.
Задержанный дал признательные показания. Велосипеды изъяты и переданы владельцам.
По фактам краж возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
Ранее 61-летний агинчанин к уголовной ответственности не привлекался, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье пенсионер украл три велосипеда
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