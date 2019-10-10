В Забайкалье пенсионер украл три велосипеда

61-летнего мужчину задержали, когда он катался на одном из них



В полицию посёлка Агинское Забайкальского края поступило заявление от местного жителя о краже из подъезда ночью двух велосипедов. Позже с заявлением в полицию обратился ещё один житель этого дома. В эту же ночь с лестничной площадки неизвестные украли велосипед.



Недалеко от места преступления сотрудники полиции обратили внимание на мужчину, который ездил по дворам посёлка на велосипеде. Подтвердить, что велосипед является его собственностью, 61-летний пенсионер не смог. По месту его жительства стражи порядка обнаружили ещё два украденных велосипеда.



Задержанный дал признательные показания. Велосипеды изъяты и переданы владельцам.



По фактам краж возбуждены уголовные дела по статье «Кража».



Ранее 61-летний агинчанин к уголовной ответственности не привлекался, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.



