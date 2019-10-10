В Забайкалье инспектор за 10 тысяч подделал удостоверение тракториста

Сотрудник госинспекции уже уволен со службы



В Агинском районе перед судом предстанет бывший инспектор Государственной инспекции края по обвинению в мелком взяточничестве.



По версии следствия, в декабре прошлого года к инспектору в служебном кабинете в посёлке Агинское обратился знакомый и за денежное вознаграждение попросил незаконно подготовить удостоверение тракториста-машиниста третьему лицу без фактической сдачи квалификационных экзаменов.



В этот же день инспектор внес заведомо ложные сведения в протокол приема экзаменов на право управления самоходными машинами о положительной сдаче экзаменов, затем изготовил на бланке, подписал и заверил гербовой печатью удостоверение тракториста-машиниста, которое впоследствии передал своему знакомому и получил за это 10 тысяч рублей.



- Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ России. В отношении взяткодателя и его посредника материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



В дальнейшем инспектор был уволен с государственной службы.



Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

