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В Улан-Удэ обезвредили пьяного мужчину с ножом

В Улан-Удэ обезвредили пьяного мужчину с ножом
Происшествия, 
Пьяного хулигана задержали в магазине

Накануне в одном из магазинов Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину с ножом.

Сообщение о происходящем в магазине поступило от очевидцев. Находящаяся на маршруте группа задержания вневедомственной охраны в течение минуты прибыла на место и обезвредила хулигана.

Задержанный, 38-летний житель Улан-Удэ, находился в состоянии алкогольном опьянении. Он был доставлен в отдел полиции для принятия правового решения, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

- Торговая точка была оборудована охранной сигнализацией, однако кнопка тревожной сигнализации, вопреки правилам, хранилась в подсобном помещении. В результате продавцы не смогли ею воспользоваться в экстренной ситуации, и если бы не очевидцы, сообщившие о правонарушении, все могло бы закончиться не столь благополучно, - отметили в Росгвардии.
Росгвардия
 
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