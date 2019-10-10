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В Чите пранкера арестовали на 5 суток за «взрыв» машины

В Чите пранкера арестовали на 5 суток за «взрыв» машины
Происшествия, 
Мужчина сымитировал возгорание и взрыв своего автомобиля

36-летний блогер из Читы придумал розыгрыш, в котором сымитировал с помощью дымовой шашки возгорание и взрыв своего автомобиля. Сцену пранкер разыграл на автобусной остановке.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что хотел проверить реакцию людей, узнать придёт ли ему кто-то на помощь в трудную минуту. Блогер смонтировал отснятое видео розыгрыша и разместил в Интернете, призывая пользователей ставить «лайки».

Сотрудники полиции в отношении читинца составили протокол об административном правонарушении.

- Его действия квалифицированы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Центральным районным судом Читы блогер признан виновным в совершении правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного ареста на пять суток, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Из зала суда нарушителя доставили в специальный приёмник для содержания лиц, арестованных в административном порядке, уточнили в краевом УМВД.

Как сообщал «Байкал-Daily», летом в Ангарске студенты инсценировали ограбление ради лайков в Instagram. На них возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
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