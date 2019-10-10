В Бурятии по ДНК нашли мать, подбросившую новорождённого в подъезд

Как сообщал «Байкал-Daily», 9 марта в подъезде многоквартирного дома по улице Ленинградская в Северобайкальске нашли новорождённого. Малыша обнаружила утром семейная пара, живущая в этом подъезде. Новорождённый лежал в свёртке из двух полотенец.
Ребёнка немедленно госпитализировали. После осмотра и медицинских процедур врачи пришли к выводу, что мальчик появился на свет на 37-й неделе беременности. Его пуповина была перетянута обрывком ткани от футболки. Нарушений в развитии малыша врачи не выявили, но в больницу младенец поступил с признаками переохлаждения организма.
Мать мальчика была объявлена в розыск. Малышу же практически сразу подыскали семью – его взяла супружеская пара из Северобайкальска.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».
Сегодня стало известно, что мать мальчика найдена. Её нашли благодаря анализу ДНК.
- Проверка проводилась среди женщин детородного возраста. Сначала следователи и сотрудники полиции охватили всех жительниц близлежащих домов, а также женщин, стоявших на различных учётах в правоохранительных органах. Затем круг проверяемых постепенно расширялся по территории города и по социальным группам. Помимо прочих проверочных мероприятий, у женщин брались образцы для ДНК-анализа. Сравнительные исследования проводились в Новосибирске. Недавно эксперты установили идентичность ДНК-кода ребёнка и одной из местных жительниц. Когда следователи предъявили женщине результаты экспертизы, она призналась, что является матерью найденного малыша и дала подробные показания, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, женщина живёт в Северобайкальске с мужем. Их семья многодетная. Оба взрослых работают, но имеют небольшой финансовый достаток. Когда женщина вновь незапланированно забеременела, они с мужем решили оставить новорождённого в больнице из-за тяжёлого материального положения семьи.
В ночь на 9 марта у женщины случились преждевременные роды. Пока дома все спали, она родила здорового мальчика, завернула его в полотенца и с новорождённым направилась в больницу, чтобы отдать ребёнка и написать отказ от него. Но по пути женщина обессилела и решила оставить малыша в подъезде ближайшего дома. Выбрав тёплый подъезд, она положила свёрток внутри возле дверей, после чего ушла. Дома она рассказала проснувшемуся мужу, что оставила новорождённого в больнице.
- В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на завершение предварительного расследования. После сбора необходимой доказательственной базы действиям женщины будет дана соответствующая правовая оценка, - уточняют в СУ СКР по Бурятии.