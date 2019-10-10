Заражённые семена прибыли из Кабардино-Балкарии
Россельхознадзор в сентябре 2019 года выявлял заражение посевов кормовой кукурузы заболеванием – южной пятнистостью кукурузы (Cochliobolus carbonum Nels.). Карантинный объект выявлен в Иркутской области впервые при проведении рейдового обследования земельного участка площадью около 50 га в окрестностях деревни Коты Иркутского района.
- В ходе дальнейших надзорных мероприятий установлено, что заражённые семена для посева приобретены сельхозпроизводителем в апреле этого года в ЗАО «Иркутские семена», в адрес которого в свою очередь прибыли из Кабардино-Балкарии, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Землепользователю выдано предписание о проведении мероприятий, направленных на предотвращение дальнейшего распространения заболевания и локализацию его очага. Теперь выращивать кукурузу и аналогичные культуры нельзя три года.
- В отношении поставщика посевного материала управлением запланировано проведение внеплановой проверки, по результатам которой сведения будут направлены в регион происхождения заражённых семян, - заключают специалисты.
Справка:
Южная пятнистость листьев кукурузы – вредоносное заболевание, которое приводит к снижению урожайности зерна кукурузы и зелёной массы. Пятна в ранней фазе поражения листьев мелкие, бледно-зелёные или желтоватые, затем овально-округлые с пурпурно-бурым ободком и светло-бурым центром 5-20 мм.
Пятна располагаются вдоль жилок листа. Поражённые зерновки темнеют, сморщиваются, покрываются темным сажистым налётом. При развитии болезни в фазу молочной спелости недобор урожая превышает 30%.
Управление Россельхознадзора напоминает, что при выявлении признаков заражения посевов, землепользователи обязаны извещать об этом надзорный орган.
В Иркутской области впервые обнаружили южную пятнистость кукурузы
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщина подбросила новорождённого сына в подъезд, так как обессилела по пути в больницу
Заражённые семена прибыли из Кабардино-Балкарии
Ущерб составил 29 тысяч рублей
Возвращаясь с турпохода, 10-летний школьник погиб от удара током
Во дворе дома он повредил чужой автомобиль
Эпицентр землетрясения находился на Байкале
Парень обещал вернуть деньги, перечислив на карту
Конфликт произошёл на фоне распития алкоголя
Девушка потратила часть денег на спиртное
В гардеробе женщине не дали номерок
Молодые люди получили ожоги
Квартира, где ждала помощи женщина, была охвачена дымом
Пайщикам обещали прибыль до 84% годовых
Пожар, унёсший жизнь двух человек, произошёл сегодня утром
Из Варшавы в Россию экстрадированы двое подозреваемых в совершении преступлений