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В Иркутской области впервые обнаружили южную пятнистость кукурузы

В Иркутской области впервые обнаружили южную пятнистость кукурузы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Заражённые семена прибыли из Кабардино-Балкарии

Россельхознадзор в сентябре 2019 года выявлял заражение посевов кормовой кукурузы заболеванием – южной пятнистостью кукурузы (Cochliobolus carbonum Nels.). Карантинный объект выявлен в Иркутской области впервые при проведении рейдового обследования земельного участка площадью около 50 га в окрестностях деревни Коты Иркутского района.

- В ходе дальнейших надзорных мероприятий установлено, что заражённые семена для посева приобретены сельхозпроизводителем в апреле этого года в ЗАО «Иркутские семена», в адрес которого в свою очередь прибыли из Кабардино-Балкарии, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Землепользователю выдано предписание о проведении мероприятий, направленных на предотвращение дальнейшего распространения заболевания и локализацию его очага. Теперь выращивать кукурузу и аналогичные культуры нельзя три года.

- В отношении поставщика посевного материала управлением запланировано проведение внеплановой проверки, по результатам которой сведения будут направлены в регион происхождения заражённых семян, - заключают специалисты.

Справка:

Южная пятнистость листьев кукурузы – вредоносное заболевание, которое приводит к снижению урожайности зерна кукурузы и зелёной массы. Пятна в ранней фазе поражения листьев мелкие, бледно-зелёные или желтоватые, затем овально-округлые с пурпурно-бурым ободком и светло-бурым центром 5-20 мм.

Пятна располагаются вдоль жилок листа. Поражённые зерновки темнеют, сморщиваются, покрываются темным сажистым налётом. При развитии болезни в фазу молочной спелости недобор урожая превышает 30%.

Управление Россельхознадзора напоминает, что при выявлении признаков заражения посевов, землепользователи обязаны извещать об этом надзорный орган.
Россельхознадзор
 
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