Ущерб составил 29 тысяч рублей
В Тарбагатайском районе утром 9 октября участковый уполномоченный полиции на берегу Селенги, в трёх километрах от села Солонцы, задержал 53-летнего улан-удэнца, занимавшегося незаконным ловом рыбы.
У мужчины изъяли четыре особи омуля, рыболовные сети, лодку и лодочный мотор. Ущерб от его действий составил более 29 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Преступление раскрыто в ходе проведения мероприятия «Путина».
Улан-удэнца поймали с омулем на берегу Селенги
Происшествия, Фото:
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