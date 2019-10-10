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Улан-удэнца поймали с омулем на берегу Селенги

Улан-удэнца поймали с омулем на берегу Селенги
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ущерб составил 29 тысяч рублей

В Тарбагатайском районе утром 9 октября участковый уполномоченный полиции на берегу Селенги, в трёх километрах от села Солонцы, задержал 53-летнего улан-удэнца, занимавшегося незаконным ловом рыбы.

У мужчины изъяли четыре особи омуля, рыболовные сети, лодку и лодочный мотор. Ущерб от его действий составил более 29 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Преступление раскрыто в ходе проведения мероприятия «Путина».
омуль браконьерство
 
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