Возвращаясь с турпохода, 10-летний школьник погиб от удара током
В Борзинском районе суд вынес приговор по уголовному делу о смерти школьника из-за поражения электрическим током от высоковольтной линии. Ответственное лицо ПАО «МРСК Сибири» – «Читаэнерго» обвинялось в причинении смерти по неосторожности в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре 2018 года 10-летний школьник, возвращаясь из туристического похода, приблизился на недопустимое расстояние к высоковольтной линии 10 кВ и погиб от воздействия электрического тока.
На тот момент в воздушном пролете между опорами имелась искусственная песчано-гравийная насыпь, которая сократила расстояние между нижним проводом высоковольтной линии до 170 см.
В результате бездействия организации, которая должна была обеспечить надлежащее содержание охранной зоны, ребенок приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям электроустановки, получив при этом поражение электрическим током, от которого скончался на месте.
- В ходе судебного следствия обвиняемый вину не признал. Однако суд посчитал убедительной позицию стороны обвинения и признал его виновным в совершении преступления, назначив наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Решение суда не вступило в законную силу.
В Забайкалье виновный в гибели ребёнка от удара током не признал вину
Происшествия, Фото:
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