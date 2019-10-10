Во дворе дома он повредил чужой автомобиль
В Северобайкальске в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что ночью кто-то повредил его автомобиль. Сотрудники ГИБДД установили, что ДТП с механическими повреждениями совершил водитель припаркованного во дворе многоэтажного дома самосвала.
Выяснилось, что самосвал угнали из бокса предприятия, занимающегося строительством и ремонтом дорог, куда угонщик по устной договоренности устроился работать автослесарем. Не спросив разрешения, он решил доехать на самосвале до дома.
В настоящее время подозреваемый задержан. Ранее он не судим, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело. Проводится дознание.
В Бурятии автослесарь угнал самосвал, чтобы доехать до дома
Происшествия, Фото:
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