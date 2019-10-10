Конфликт произошёл на фоне распития алкоголя
37-летний житель Нижнеилимского района Иркутской области обвиняется по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
По версии следствия, 4 октября около шести часов вечера обвиняемый, находясь около Дома культуры «Горняк», на почве личных неприязненных отношений, убил своего знакомого.
Пострадавший получил рубленную рану шеи. От полученной травмы 40-летний мужчина скончался на месте происшествия.
- После совершения преступления подозреваемый скрылся, однако через непродолжительное время был задержан сотрудниками полиции, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области
На допросе мужчина пояснил, что мотивом убийства стал словесный конфликт во время распития спиртных напитков.
Злоумышленника заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Житель Иркутской области убил приятеля
Происшествия, Фото:
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