Житель Иркутской области убил приятеля

Конфликт произошёл на фоне распития алкоголя



37-летний житель Нижнеилимского района Иркутской области обвиняется по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».



По версии следствия, 4 октября около шести часов вечера обвиняемый, находясь около Дома культуры «Горняк», на почве личных неприязненных отношений, убил своего знакомого.



Пострадавший получил рубленную рану шеи. От полученной травмы 40-летний мужчина скончался на месте происшествия.



- После совершения преступления подозреваемый скрылся, однако через непродолжительное время был задержан сотрудниками полиции, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области



На допросе мужчина пояснил, что мотивом убийства стал словесный конфликт во время распития спиртных напитков.



Злоумышленника заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

