Девушка потратила часть денег на спиртное
Утром 9 октября в полицию в Чите позвонил 50-летний мужчина и сообщил о краже средств с его банковской карты. Ночью он познакомился с девушкой в одном из баров города. Совместный отдых они продолжили в других увеселительных заведениях. После очередного кафе они заехали в один из банков, чтобы снять деньги с карты. Самостоятельно ввести пин-код мужчина не смог и сообщил его своей новой знакомой. Воспользовавшись этим, та тайно сняла 33 тысячи рублей.
Позже установили подозреваемую. Ею оказалась 33-летняя читинка. От неё получены признательные показания. Большая часть украденных денег изъята и возвращена потерпевшему. Остальное девушка потратила на спиртное.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалка обокрала мужчину, с которым познакомилась в баре
Происшествия, Фото:
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