Парень обещал вернуть деньги, перечислив на карту
7 октября в дежурную часть Железнодорожного отдела полиции обратился 50-летний улан-удэнец. Он сообщил, что у него украли 10 тысяч рублей.
Мужчина познакомился с молодым человеком в гостинице и стал распивать спиртное.
После застолья, когда собутыльники вышли на улицу, 24-летний парень рассказал, что на его банковском счету хранится крупная сумма. Он отметил, что не может снять деньги, а только перевести, и предложил мужчине отдать ему 10 тысяч рублей наличными. Взамен он перечислит деньги ему на карту.
50-летний улан-удэнец согласился, однако обещанного так и не получил.
Вор был задержан полицейскими. Установлено, что, будучи подозреваемым по фактам мошенничества и грабежа, совершённым в Октябрьском районе, он скрылся от следствия.
Украденные деньги молодой человек уже потратил.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец поверил незнакомцу и отдал ему 10 тысяч
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