Улан-удэнец поверил незнакомцу и отдал ему 10 тысяч

Парень обещал вернуть деньги, перечислив на карту



7 октября в дежурную часть Железнодорожного отдела полиции обратился 50-летний улан-удэнец. Он сообщил, что у него украли 10 тысяч рублей.



Мужчина познакомился с молодым человеком в гостинице и стал распивать спиртное.



После застолья, когда собутыльники вышли на улицу, 24-летний парень рассказал, что на его банковском счету хранится крупная сумма. Он отметил, что не может снять деньги, а только перевести, и предложил мужчине отдать ему 10 тысяч рублей наличными. Взамен он перечислит деньги ему на карту.



50-летний улан-удэнец согласился, однако обещанного так и не получил.



Вор был задержан полицейскими. Установлено, что, будучи подозреваемым по фактам мошенничества и грабежа, совершённым в Октябрьском районе, он скрылся от следствия.



Украденные деньги молодой человек уже потратил.



Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



