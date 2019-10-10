Пайщикам обещали прибыль до 84% годовых
В Иркутской области расследуется уголовное дело по факту невыплаты вкладов пайщикам кредитного потребительского кооператива граждан.
Следствием установлено, что КПКГ «Восточно-Сибирские сбережения» и общество с ограниченной ответственностью «Авангард Групп» работали с 2013 по 2018 годы Иркутске. С гражданами на определённый срок заключались договоры о передаче личных сбережений пайщиков, согласно условиям которых кооператив пользовался денежными средствами за денежную компенсацию до 84 % годовых.
Однако финансовые организация прекратили выплаты. В результате было похищено около 12 миллионов рублей пайщиков.
В настоящее время установлено часть обманутых вкладчиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Граждан, пострадавших от противоправных действий этих организаций, просьба обратиться в СЧ СУ МУ МВД России «Иркутское» по адресу: г. Иркутск, улица Трудовая, 9, кабинет №504 или по телефону: (3952) 21-25-62.
В Иркутске ищут пострадавших от финансовой пирамиды
Происшествия, Фото:
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