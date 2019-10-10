Из Варшавы в Россию экстрадированы двое подозреваемых в совершении преступлений
9 октября из Варшавы в Москву в сопровождении сотрудников российского бюро Интерпола и ФСИН России были экстрадированы двое мужчин.
Один из них, 56 лет, обвиняется в том, что, будучи генеральным директором одной из столичных компаний, с 2012 по 2016 год не исполнил налоговые обязательства в общей сумме более 47 миллионов рублей. Он был объявлен в розыск полицией Москвы.
Второй подозреваемый – 30-летний мужчина, разыскивался за причастность к контрабанде и незаконному обороту оружия, совершённые в составе организованной группы. Этого гражданина искало МВД по Бурятии.
Оба фигуранта покинули территорию России и потому были объявлены в международный розыск. В феврале 2019 года они были задержаны на территории Республики Польши.
- Польскими компетентными органами было принято решение о выдаче обвиняемых, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Польша выдала России мужчину, которого искала полиция Бурятии
Происшествия, Фото:
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