Польша выдала России мужчину, которого искала полиция Бурятии

Из Варшавы в Россию экстрадированы двое подозреваемых в совершении преступлений



9 октября из Варшавы в Москву в сопровождении сотрудников российского бюро Интерпола и ФСИН России были экстрадированы двое мужчин.



Один из них, 56 лет, обвиняется в том, что, будучи генеральным директором одной из столичных компаний, с 2012 по 2016 год не исполнил налоговые обязательства в общей сумме более 47 миллионов рублей. Он был объявлен в розыск полицией Москвы.



Второй подозреваемый – 30-летний мужчина, разыскивался за причастность к контрабанде и незаконному обороту оружия, совершённые в составе организованной группы. Этого гражданина искало МВД по Бурятии.



Оба фигуранта покинули территорию России и потому были объявлены в международный розыск. В феврале 2019 года они были задержаны на территории Республики Польши.



- Польскими компетентными органами было принято решение о выдаче обвиняемых, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



