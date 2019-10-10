У жителя Бурятии изъяли мешок марихуаны

«Травку» он хранил в ограде дома
В Джидинском районе Бурятии полицейские задержали неработающего, ранее судимого 39-летнего местного жителя.
- В ограде дома мужчины сотрудники полиции обнаружили и изъяли мешок, наполненный сухой растительной массой. Исследование показало, что содержимое мешка – марихуана весом более 2,5 килограммов, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
По словам мужчины, наркотическое средство он собрал для личного употребления.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Сельчанину грозит до 10 лет колонии.
В министерстве внутренних дел напоминают, что о лицах, распространяющих наркотики, или местах продажи наркотических средств, наркопритонов, необходимо сообщать по «телефону доверия»: 8(3012)292-292. Информация принимается анонимно, круглосуточно.
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«Травку» он хранил в ограде дома
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