Карта была оснащена бесконтактной системой оплаты
20-летний улан-удэнец подозревается в совершении кражи денежных средств.
Молодой человек в баре украл банковскую карту у малознакомого 29-летнего посетителя, с которым в компании приятелей отдыхал в заведении.
- Карта выпала из рук изрядно выпившего гражданина, чем и воспользовался злоумышленник. После чего рассчитался ею в нескольких посещённых за ночь питейных заведениях, карта была оснащена бесконтактной системой расчёта. Ущерб составил около 5,5 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Подозреваемый молодой человек работает, ранее не судим.
За мошенничество с использованием электронных средств платежа возбуждено уголовное дело. Проводится дознание.
Улан-удэнец рассчитывался в барах украденной картой
Происшествия, Фото:
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