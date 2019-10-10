Улан-удэнец рассчитывался в барах украденной картой

Карта была оснащена бесконтактной системой оплаты



20-летний улан-удэнец подозревается в совершении кражи денежных средств.



Молодой человек в баре украл банковскую карту у малознакомого 29-летнего посетителя, с которым в компании приятелей отдыхал в заведении.



- Карта выпала из рук изрядно выпившего гражданина, чем и воспользовался злоумышленник. После чего рассчитался ею в нескольких посещённых за ночь питейных заведениях, карта была оснащена бесконтактной системой расчёта. Ущерб составил около 5,5 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Подозреваемый молодой человек работает, ранее не судим.



За мошенничество с использованием электронных средств платежа возбуждено уголовное дело. Проводится дознание.

