Мужчину госпитализировали в больницу
За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 25 аварии с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе одно ДТП в котором пострадал человек.
Авария произошла в 15 часов 35 минут на автодороге Р-258 на 5 км. 64-летний водитель ехал на автомобиле «ИЖ 2126» со стороны села Гурульба Иволгинского района Бурятии в направлении города Улан-Удэ. Он допустил съезд с проезжей части с дальнейшем опрокидыванием в кювет.
- В результате ДТП мужчина водитель с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
За прошедшие сутки на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 420 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 18 водителей у которых имелись признаки опьянения, 4 водителя отказались от освидетельствования на состояние опьянения, 5 водителей были привлечены за повторное управление транспортным средством в опьянении.
В Бурятии пострадал водитель перевернувшегося автомобиля
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