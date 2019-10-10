В Бурятии пострадал водитель перевернувшегося автомобиля

Мужчину госпитализировали в больницу



За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 25 аварии с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе одно ДТП в котором пострадал человек.



Авария произошла в 15 часов 35 минут на автодороге Р-258 на 5 км. 64-летний водитель ехал на автомобиле «ИЖ 2126» со стороны села Гурульба Иволгинского района Бурятии в направлении города Улан-Удэ. Он допустил съезд с проезжей части с дальнейшем опрокидыванием в кювет.



- В результате ДТП мужчина водитель с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщает УГИБДД по Бурятии.



За прошедшие сутки на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 420 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 18 водителей у которых имелись признаки опьянения, 4 водителя отказались от освидетельствования на состояние опьянения, 5 водителей были привлечены за повторное управление транспортным средством в опьянении.

