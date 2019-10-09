За сутки мошенники обманули четверых улан-удэнцев

Одна из жертв мошенников сама перечислила почти 150 тысяч рублей



В Улан-Удэ за прошедшие сутки зарегистрировано четыре факта телефонных мошенничеств.



Так, обману подверглась 44-летняя горожанка, которая по рекомендации мужчины, предлагавшего заняться продажей гаджетов известной фирмы-производителя, установила на свой компьютер «приложение».



Сервис был необходим, якобы, для связи с компьютером собеседника и дальнейшего обучения. Когда улан-удэнка, загрузив приложение, перешла на указанный сайт, с её банковского счета были списаны 65 тысяч рублей.



26-летний житель Железнодорожного района лишился денег, в связи с получением нового паспорта, пытаясь поменять данные на приобретённом ранее авиабилете.



На его вопрос об изменении сведений откликнулась одна из пользователей соцсетей, заверив, что сможет помочь. Девушка предупредила, что услуга стоит две тысячи рублей и отправила ссылку для её оплаты. Дважды пройдя по ссылке – при переводе и подтверждении платежа - молодой человек потерял четыре тысячи рублей.



44-летний улан-удэнец стал жертвой «сотрудника банка», предложившего подключить к банковской карте «кэшбэк» на выгодных условиях. Речь шла о возврате на счёт 20% потраченных на покупки денежных средств. Потерпевший назвал номер карты и пришедшие в смс коды. Причинённый ему ущерб составил 19,5 тысяч рублей.



У 75-летней жительницы Октябрьского района мошенник похитил 148,5 тысяч рублей. Мужчина сообщил, что правоохранители задержали злоумышленников, продававших запрещённые и вредные для здоровья медицинские препараты. Ей, как покупателю лекарств, положена компенсация в размере 450 тысяч рублей, для получения которой необходимо перевести деньги – в счёт страховки и решения иных вопросов.



Доверившись собеседнику, гражданка перечислила требуемые суммы, в том числе, 135 тысяч рублей кредитных средств.



