Читинец установил игровой автомат в баре

За организацию азартных игр ему грозит до двух лет лишения свободы



Сотрудники полиции в Чите задержали 35-летнего местного жителя, который организовал проведение азартных игр.



Мужчина установил игровой автомат, подключённый к Интернету, в одном из баров Читы. Принять участие в игре мог любой желающий, вложив купюру в купюроприёмник.



Читинец был задержан и доставлен в полицию. По месту его жительства и баре проведены обыска, изъяты два игровых автомата и интернет-модемы.



В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



