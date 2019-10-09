За организацию азартных игр ему грозит до двух лет лишения свободы
Сотрудники полиции в Чите задержали 35-летнего местного жителя, который организовал проведение азартных игр.
Мужчина установил игровой автомат, подключённый к Интернету, в одном из баров Читы. Принять участие в игре мог любой желающий, вложив купюру в купюроприёмник.
Читинец был задержан и доставлен в полицию. По месту его жительства и баре проведены обыска, изъяты два игровых автомата и интернет-модемы.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Читинец установил игровой автомат в баре
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