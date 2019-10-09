Молодой человек ночью пробрался на участок
Сотрудники полиции Мухоршибирского района задержали подозреваемого в краже имущества в селе Шаралдай. Им оказался 18-летний местный житель.
Ночью молодой человек украл из-под навеса в ограде дома односельчанина сварочный аппарат и бензопилу. Ущерб составил 19 тысяч рублей.
Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за вымогательство, он не учится и не работает.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
18-летний житель Бурятии украл сварочный аппарат
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