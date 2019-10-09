18-летний житель Бурятии украл сварочный аппарат

Молодой человек ночью пробрался на участок



Сотрудники полиции Мухоршибирского района задержали подозреваемого в краже имущества в селе Шаралдай. Им оказался 18-летний местный житель.



Ночью молодой человек украл из-под навеса в ограде дома односельчанина сварочный аппарат и бензопилу. Ущерб составил 19 тысяч рублей.



Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за вымогательство, он не учится и не работает.



Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



