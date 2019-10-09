Пожилая братчанка перевела мошенникам свыше миллиона рублей

72-летняя женщина надеялась на компенсацию за некачественные лекарства



За прошедшие сутки сотрудники полиции Иркутской области зафиксировали 8 фактов мошенничества на общую сумму свыше 1,5 миллионов рублей. На уловки мошенников попались преимущественно пожилые люди.



Накануне в дежурную часть Братска обратилась 72-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что неизвестный позвонил ей на сотовый телефон и представился следователем одного из столичных отделов полиции. Мужчина пояснил, что ей положена компенсация за ранее приобретённые некачественные лекарства.



Для получения выплаты пенсионерка оплатила услуги псевдобанка, курьера и юриста, перечислив мошенником свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей. По завершению операции телефон афериста стал недоступен.



Кроме того, граждане в очередной раз стали жертвами лжебанкиров, несуществующих магазинов, обманами в соцсетях с сообщениями от якобы родственников и подставными интернет сайтами с различными сделками купли-продажи, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

