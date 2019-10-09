72-летняя женщина надеялась на компенсацию за некачественные лекарства
За прошедшие сутки сотрудники полиции Иркутской области зафиксировали 8 фактов мошенничества на общую сумму свыше 1,5 миллионов рублей. На уловки мошенников попались преимущественно пожилые люди.
Накануне в дежурную часть Братска обратилась 72-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что неизвестный позвонил ей на сотовый телефон и представился следователем одного из столичных отделов полиции. Мужчина пояснил, что ей положена компенсация за ранее приобретённые некачественные лекарства.
Для получения выплаты пенсионерка оплатила услуги псевдобанка, курьера и юриста, перечислив мошенником свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей. По завершению операции телефон афериста стал недоступен.
Кроме того, граждане в очередной раз стали жертвами лжебанкиров, несуществующих магазинов, обманами в соцсетях с сообщениями от якобы родственников и подставными интернет сайтами с различными сделками купли-продажи, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Пожилая братчанка перевела мошенникам свыше миллиона рублей
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Одна из жертв мошенников сама перечислила почти 150 тысяч рублей
За организацию азартных игр ему грозит до двух лет лишения свободы
Молодой человек ночью пробрался на участок
72-летняя женщина надеялась на компенсацию за некачественные лекарства
Запутанным делом об убийстве модели, которая была любовницей миллионера, занялся Андрей Малахов
Грабитель отобрал наушники и барсетку
Рыбу обнаружили в машине задержанного мужчины
За день до смерти Алексею Бурксеру предъявили обвинение в смерти восьми горняков
Ранее 18-летний улан-удэнец был уличён в карманной краже
В Иркутске оштрафовали дебоширов, избивших полицейских
Вор три года жил в квартире у женщины, которую обокрал
Он был госпитализирован в медучреждение
За минувшие сутки зафиксировано 5 пожаров в республике
Возгорание произошло в ванной комнате
Пожар произошёл в подсобном помещении частной пилорамы