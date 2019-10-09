Грабитель отобрал наушники и барсетку
В Железнодорожном районе Улан-Удэ 7 октября в полицию обратился 27-летний горожанин и сообщил, что в подъезде дома его ограбили.
Ночью молодой человек возвращался домой из кафе. Когда он поднимался по лестнице, стоявший на одном из пролётов парень поинтересовался, не терял ли он имущество. После вырвал из его рук наушники и сбежал.
Молодой человек бросился вдогонку, однако на крыльце дома вор дважды ударил его и выхватил барсетку, в которой находились пять тысяч рублей, банковские и дисконтные карты, ключи от квартиры. Общий ущерб составил 13,5 тысяч рублей.
Полицейские на следующий день установили и задержали подозреваемого, а украденное частично изъяли.
-28-летний улан-удэнец ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время в отношении него расследовано и направлено в суд уголовное дело по факту кражи денег с банковского счета, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде ареста, уточнили в республиканском МВД.
Улан-удэнца ограбили и побили в своём подъезде
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